Х +342=639 981-х =342 х-342=639 помогите пож
Математика
Х +342=639 981-х =342 х-342=639 помогите пож
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x+342=639 x=639-342 x=297 Проверка: 297+342=639 639=639 Ответ:297 2)981-x=342 x=981-342 x=640 Проверка: 981-640=342 342=342 Ответ:640 3)x-342=639 x=639+342 x=981 Проверка: 981-342=639 639=639 Ответ:981
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