Сочинение на тему "Роль велосипеда в жизни человека"
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Сочинение на тему "Роль велосипеда в жизни человека"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велосипед-полезная вещь! На велосипеде можно ездить в любое время года!Даже зимой!Это было проверенно в Москве. Ездить на велосипеде не только интересно, но и полезно! Я люблю ездить летом в лес на нём! Велосипед играет большую роль в жизни. Он помогает нам передвигаться и заниматься спортом, держать себя в форме. План еще одного сочинения. 1качества велосипеда , 2на сколько велосипед хорошая вещь , 3для чего он , 4(концовка )
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