Помогите написать сжатое изложение на тему: Дети прибежали домой и, перебивая др??г друга, стали рассказывать о своём открытии: - Мама, мы нашли странный цветок! - Он растёт за домом, около клёна с красными листьями. - Мы н...

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Помогите написать сжатое изложение на тему: Дети прибежали домой и, перебивая др??г друга, стали рассказывать о своём открытии: - Мама, мы нашли странный цветок! - Он растёт за домом, около клёна с красными листьями. - Мы не знаем его названия. Белое колесико с жёлтой сердцевинкой. Он похож на маленькое солнце с белыми лучами. Ты не знаешь, что это за цветок? И они зашагали к клёну с красными листьями. Присели на корточки и стали разглядывать цветок, неожиданно распустившийся в саду. Цветок действительно был похож на белое колёсико с жёлтой сердцевинкой, но и на солнце с белыми лучами тоже. - Значит, не ты посадила его? — сказали дети, и в голосе их прозвучало разочарование. Они стали ждать отца. Когда отец вернулся с работы, оказалось, что никаких цветов он не сажал. Он долго рассматривал незнакомое растение. Измерил рост стебля и диаметр колесика. Все тщательно записал в книжечку и наконец сфотографировал открытие своих детей. А дети терпеливо ждали, что скажет отец. - Вероятно, семечко этого цветка занесло ветром из жарких стран, где растет много экзотических цветов. Приходили соседи, разглядывали таинственного новосёла. Одни говорили, что в природе появился новый вид. Другие не исключали, что цветок — инопланетянин, семечко занесло на Землю потоком космических частиц. Третьи глубокомысленно молчали. Но никого цветок не оставил равнодушным. И тогда вспомнили о бабушке. Бабушке было сто лет. Она жила в том далёком времени, о котором люди знают только по книгам. Бабушка долго смотрела на цветок и молчала. Потом сняла очки, словно они мешали ей рассмотреть удивительное растение, и дети заметили на глазах у бабушки слёзы. - Это ромашка, - тихо сказала бабушка, - Ро - маш - ка, - по слогам повторили дети. – Мы никогда не слышали про ромашку. Она из Африки или Австралии? - Она из моего детства. Когда-то давно ромашек было очень много. Они покрывали поля, пригорки, росли в лесах и на берегах рек. Людям казалось, что выпал снег. Тёплый летний снег. Мы из ромашек плели венки. Когда я провожала дедушку на войну, то подарила ему ромашки. Белое колесико с жёлтой сердцевинкой встречало человека весной и катилось рядом с ним до осени. От детства до старости человеку светило маленькое солнце с белыми лучами. А потом ромашек становилось всё меньше. Их безжалостно срывали, каждый, кто проходил мимо. - Зачем? – четыре непонимающих глаза смотрели на бабушку, а она молчала, не знала, что ответить. Потом покачала головой: - Срывали просто так. Бабушка опустилась на траву и низко наклонилась к ромашке. Потом посмотрела на детей внимательно, и глаза её стали сухими: - Мы виноваты перед вами, дети! Не уберегли ромашку. Самый родной цветок нашей земли не уберегли, и он стал для вас чужим, как инопланетянин. (По Ю. Яковлеву. )

Автор: Гость