6*5+*7*равно 1061 пожалуйста срочно помогите
Математика
6*5+*7*равно 1061 пожалуйста срочно помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
685+376=1061.......'...
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