Как ты думаешь почему современные люди до сих пор с горечью вспоминают о батыевом нашествии продолжи предложение
Окружающий мир
Как ты думаешь почему современные люди до сих пор с горечью вспоминают о батыевом нашествии продолжи предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что при этом нашествии разорилась вся Русь
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