Как ты думаешь почему современные люди до сих пор с горечью вспоминают о батыевом нашествии продолжи предложение

Окружающий мир

Как ты думаешь почему современные люди до сих пор с горечью вспоминают о батыевом нашествии продолжи предложение

Автор: Гость