Различие андрея дубровского и троекурова

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Сравнивая героев художественных произведений, мы можем понять их представление о жизни, и может быть их самих. В этом сочинении мы сравним героев незаконченного исторического романа А. С. Пушкина "Дубровский", а именно Андрея Гавриловича Дубровского и Кирилу Петровича Троекурова. У обоих героев есть свои сходства и различия. Рассмотрим черты их судеб. Это быди ровесники выросшие в одном сословии, которые женились по любви, но оба скоро овдовели, имея каждый по ребёнку: у Дубровского- сын, у Троекурова- дочь. Несмотря на разницу в благосостоянии, оба родителя стараются обеспечить соим детям хорошую жизнь. Дубровский, чтобы дать своему сыну всё, что нужно для беззаботной жизни в Петербурге, продаёт почти все деревни, оставляя одну- Кистенёвку. Дочь Троекурова растёт на глазах у родителя. затрачивая на дочь уйму денег, Кирила петрович ничего не теряет. В тот момент, когда Екатерина вторая свергает с престола Петра третьего, Троекуров и Дубровский принисают различные решения. Троекуров, понимая, что вся власть в руках у императрицы, принимает её сторону, что и приносит ему немало пользы. Однако Дубровский остаётся верен Петру третьему, сто негативно сказывается на его благосостоянии и положении в обществе. Но зададим себе вопрос: если бы Андрей Гаврилович тоже примкнул к сторонникам Екатерины второй, стала бы его жизнь проще? Нам это неизвестно. Были у них и общие интерессы- оба были горячими охотниками. Псарня Троекурова славилась своими качествами на всю губерню и Дубровский естественно завидовал- ведь его благосостояние позволяло ему держать лишь свору борзых да паругончих. Э