В книге Зеленые страницы проочитай рассказ "Похожие, но разные". Узнай чем похожи и чем различаются лягушка и жаба. Запиши
Окружающий мир
В книге Зеленые страницы проочитай рассказ "Похожие, но разные". Узнай чем похожи и чем различаются лягушка и жаба. Запиши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У лягушек обычно гладкая кожа и длинные лапки — для того чтобы удобнее было прыгать. У жаб лапки короткие, кожа пупырчатая, а тело короткое и приземистое. Но главное отличие лягушек в том, что у них нет крупных околоушных желез, располагающихся у жаб в задней части головы и характерных для жаб-бородавок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение по русскому помогите пожалуйста! Сочинение на тему "Началась осень". должно состоять из 17-20 предложений при этом в каждом должен быть...
Другие предметы