В книге Зеленые страницы проочитай рассказ "Похожие, но разные". Узнай чем похожи и чем различаются лягушка и жаба. Запиши

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У лягушек обычно гладкая кожа и длинные лапки — для того чтобы удобнее было прыгать. У жаб лапки короткие, кожа пупырчатая, а тело короткое и приземистое. Но главное отличие лягушек в том, что у них нет крупных околоушных желез, располагающихся у жаб в задней части головы и характерных для жаб-бородавок.