Помогите решить найти 3 значения переменной а (а-однозначное натуральное число )при которых выражение 4а+3 кратно 3

Математика

Помогите решить найти 3 значения переменной а (а-однозначное натуральное число )при которых выражение 4а+3 кратно 3

Автор: Гость