Помогите решить найти 3 значения переменной а (а-однозначное натуральное число )при которых выражение 4а+3 кратно 3

Математика
Помогите решить найти 3 значения переменной а (а-однозначное натуральное число )при которых выражение 4а+3 кратно 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4а+3 - выражение кратно 3 при значении а=3, 6, 9.
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