1.Найти суд.практику по оспариванию личных сделок 2.Найти суд.практику по оспарив??нию притворных сделок Пожалуйста,помогите!Не могу найти нужное(((
Право
1.Найти суд.практику по оспариванию личных сделок 2.Найти суд.практику по оспарив??нию притворных сделок Пожалуйста,помогите!Не могу найти нужное(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=162 В этой статье все рассказывается!
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