Надо написать 10 алгебрических примеров

Математика
Надо написать 10 алгебрических примеров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2√3+√6= 2*5:√6= 2*3+√2= 5√*6√= 2*4-6√6= 4*6-5√•√5= 3\5+3-√5= 389√*4= 3√+3√-√100= 5/6+7√
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