Помогите пожалуйста! Составьте 10 вопросов по теме:"Типы сказуемых".

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Какие типы союзов бывают? На какие группы они делятся? Назовите подчинительные союзы? Назовите сочинительные союзы? Чем отличаются 2 типа союзов? Что они соединяют? Для чего они служат? Какую роль они играют в предложении? Назовите 3 разряда сочинительных союзов? Назовите союзы примыкания? Назовите союзы разделительные? Назовите союзы соединения?