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Пажалуста помогите срочно
Математика
Пажалуста помогите срочно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+3)=725:5 x+3=145 x=145-3 x=142
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