Сколько столетий прододжалось распростанение христианство в Западной Европе
История
Сколько столетий прододжалось распростанение христианство в Западной Европе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около 1100- 1200 лет, считая с рождества христова. Последними вроде были викинги и прибалты.
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