В каких случаях помогает мудрейший мудрец выпиши слова .Когда темно и страшно он входит в темноте и что темно неважно нестрашно с ним негде он самый удалый удалец он храбрый храбрый мудрейший он мудрец и если надо горе он может...
Литература
В каких случаях помогает мудрейший мудрец выпиши слова .Когда темно и страшно он входит в темноте и что темно неважно нестрашно с ним негде он самый удалый удалец он храбрый храбрый мудрейший он мудрец и если надо горе он может победить и если надо горы он сможет своротить искать его не нужно вблизи или вдали он не живёт снаружи он живёт внутри
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если надо горе он может победить
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