Во время новогодней поездки олень Деда Мороза делает 10 прыжков за 15 секунд. Сколько секунд понадобится оленю на 14 прыжков?

Математика

Во время новогодней поездки олень Деда Мороза делает 10 прыжков за 15 секунд. Сколько секунд понадобится оленю на 14 прыжков?

Автор: Гость