Выполни сначала устный, а затем письменный разбор предложений.(упражнение 170)

Гость: Гость:

Привет! Синичка оказалась в моей комнате. Повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное; грамматической основой является: Синичка оказалась. С боязливым любопытством вглядывалась она в неведомый мир. Повествовательное, невосклицательное, простое, распостраненное; грамматической основой является: Она вглядывалась. Её поразили живые зеленые цветы и летнее тепло. Повествовательное, невосклицательное. простое, распостраненное; грамматической основой является: Её поразили. Напоминаю, что в грамматической основе первым словом является подлежащее (пример: её), второе - сказуемое (пример: поразили). Надо выделить в самом предложении эти слова. Подлежащее подчеркивается одной прямой чертой, сказуемое - двумя прямыми чертами.