В классе 25 учащихся. Из них 19 занимаются спортом, 20 — изучают дополнительно иностранный язык, 22 — осваивают компьютер, 23 — увлекаются музыкой. Каково наименьшее количество учащихся класса, у которых все четыре перечисленны...

Алгебра

В классе 25 учащихся. Из них 19 занимаются спортом, 20 — изучают дополнительно иностранный язык, 22 — осваивают компьютер, 23 — увлекаются музыкой. Каково наименьшее количество учащихся класса, у которых все четыре перечисленных увлечения?

Автор: Гость