3 предложения с синонимами

Математика
3 предложения с синонимами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень была пасмурной и дождливой. В моей машине удобные и комфортные сидения. она была красива и очаровательна. выходные прошли скучно и не интересно после укуса комаров все чешется и зудится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Ол бугин уйге ерте келип, ... Лезде аспанды булт торлап, ... Жаз ыстық болса, ... Ақы?? жастан шығады, ... Күшіне сенбі, ...
Ответить
Русский язык
Любые 5 текстов!!! плиз.
Ответить
Математика
Вычислите значения выражения 26/7:13/14:4/3
Ответить
История
Какие народы вошли в состав Российского государства в 16 веке. Подсчитаете сколько веков прошло со времени присоединения Поволжья и Сибири к России...
Ответить
Математика
Назовите два числа, одно из которых больше другого: на 60, на 21, на 17, на 8. Помогите пожалуйста
Ответить