3 предложения с синонимами
Математика
3 предложения с синонимами
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Гость:
Осень была пасмурной и дождливой. В моей машине удобные и комфортные сидения. она была красива и очаровательна. выходные прошли скучно и не интересно после укуса комаров все чешется и зудится
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