Вставте первое пропущенное слово! пожайлусто!!!! 20 номер
Русский язык
Вставте первое пропущенное слово! пожайлусто!!!! 20 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется это- жизнь, простая жизнь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Алгебра
В классе 25 учащихся. Из них 19 занимаются спортом, 20 - изучают дополнительно иностранный язык, 22 - осваивают компьютер, 23 - увлекаются музыкой....
Русский язык
Помогите пожалуйста я немного сомневаюсь в своем ответе. Задача: Родителей Бори ??овут Лена и Лёня. Если писать их имена, не ставя точки над букв...