Вставте первое пропущенное слово! пожайлусто!!!! 20 номер

Русский язык
Вставте первое пропущенное слово! пожайлусто!!!! 20 номер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется это- жизнь, простая жизнь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какой древнегреческий учёный впервые предложил,что Земля не плоская,а имеет форм?? шара?
Ответить
Русский язык
Ставить схемы и подчеркнуть грамматическую основу
Ответить
Алгебра
В классе 25 учащихся. Из них 19 занимаются спортом, 20 - изучают дополнительно иностранный язык, 22 - осваивают компьютер, 23 - увлекаются музыкой....
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста я немного сомневаюсь в своем ответе. Задача: Родителей Бори ??овут Лена и Лёня. Если писать их имена, не ставя точки над букв...
Ответить
Обществознание
Академик Д.С.Лихачёв говорил, что о добрых людях очень легко, интересно говорить и писать. Потому что добрые люди очень разные и интересные. А плох...
Ответить