Ставить схемы и подчеркнуть грамматическую основу

Гость: Гость:

Привет! Подчеркнуть мне не удалось, так как это компьютер. Вместо этого я подлежащее взял в скобки, а сказуемое - в двойные скобки, после чего все выделил. 1. Расти, туфелька моя, расти маленькая! [ ...,О, ... ]! 2. Садись, Айболит, верхом мы живо тебя довезем! [ ..., O, ... ]! 3. Дорогие дети! Ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять! [ 0! ... ]! 4. Скажи, повелитель, какая звезда тебе указала дорогу сюда? [ ..., 0, ... ]? 5. Умри, проклятый чародей, от шпаги доблестной моей! [ ..., O, ... ]! 6. Милый, милый Бармалей, смилуйся над нами, отпусти нас поскорей к нашей милой маме! [ ..., O, ... ]!