Ставить схемы и подчеркнуть грамматическую основу
Русский язык
Ставить схемы и подчеркнуть грамматическую основу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет! Подчеркнуть мне не удалось, так как это компьютер. Вместо этого я подлежащее взял в скобки, а сказуемое - в двойные скобки, после чего все выделил. 1. Расти, туфелька моя, расти маленькая! [ ...,О, ... ]! 2. Садись, Айболит, верхом мы живо тебя довезем! [ ..., O, ... ]! 3. Дорогие дети! Ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять! [ 0! ... ]! 4. Скажи, повелитель, какая звезда тебе указала дорогу сюда? [ ..., 0, ... ]? 5. Умри, проклятый чародей, от шпаги доблестной моей! [ ..., O, ... ]! 6. Милый, милый Бармалей, смилуйся над нами, отпусти нас поскорей к нашей милой маме! [ ..., O, ... ]!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В классе 25 учащихся. Из них 19 занимаются спортом, 20 - изучают дополнительно иностранный язык, 22 - осваивают компьютер, 23 - увлекаются музыкой....
Русский язык
Помогите пожалуйста я немного сомневаюсь в своем ответе. Задача: Родителей Бори ??овут Лена и Лёня. Если писать их имена, не ставя точки над букв...
Обществознание
Академик Д.С.Лихачёв говорил, что о добрых людях очень легко, интересно говорить и писать. Потому что добрые люди очень разные и интересные. А плох...
Математика