Какой древнегреческий учёный впервые предложил,что Земля не плоская,а имеет форм?? шара?
География
Какой древнегреческий учёный впервые предложил,что Земля не плоская,а имеет форм?? шара?
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Гость:
Это Аристотель вроде
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