Сочините сказку про имя числительное пожалуйста только не с интернета (короткое )
Русский язык
Сочините сказку про имя числительное пожалуйста только не с интернета (короткое )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жило-было веселое и доброе числительное. С детства оно все знало про числа и умело хорошо считать. И как только начинали люди собираться вместе или делать что-тот вместе, или вообще если где-то было чего-то много, тут уж никак не обходилось без числительного. Везде оно свой нос совало и громко выкрикивало результат. И вот однажды оно так надоело, что решили люди его больше к себе не подпускать. "Посмотрим, как вы без меня обойдетесь!"- сказало числительное, обиделось и ушло. Стало тихо.... но очень скоро у людей возникла большая путаница. Что не запишут они на бумаге, что не скажут, совсем без цифр обойтись не могут. А сказать или записать их без числительного никак. И все вокруг так запуталось и усложнилось, что ни расчеты вести, ни что-либо сосчитать нельзя стало. Ну, и пришлось людям обратно числительное на помощь звать. Еле его уговорили обратно вернуться. Но оно доброе было и людям помогло. Да и жизнь снова наладилась. Вот какая важная роль в жизни людей у числительного!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во время новогодней поездки олень Деда Мороза делает 10 прыжков за 15 секунд. Сколько секунд понадобится оленю на 14 прыжков?
Русский язык
Математика
Миша делал домашнее задание по математике с 16ч 48 мин,а Дима с 17 ч 53мин до 18 ч 20 мин.к??о из мальчиков делал дольше задание и на сколько?