Сочините сказку про имя числительное пожалуйста только не с интернета (короткое )

Гость: Гость:

Жило-было веселое и доброе числительное. С детства оно все знало про числа и умело хорошо считать. И как только начинали люди собираться вместе или делать что-тот вместе, или вообще если где-то было чего-то много, тут уж никак не обходилось без числительного. Везде оно свой нос совало и громко выкрикивало результат. И вот однажды оно так надоело, что решили люди его больше к себе не подпускать. "Посмотрим, как вы без меня обойдетесь!"- сказало числительное, обиделось и ушло. Стало тихо.... но очень скоро у людей возникла большая путаница. Что не запишут они на бумаге, что не скажут, совсем без цифр обойтись не могут. А сказать или записать их без числительного никак. И все вокруг так запуталось и усложнилось, что ни расчеты вести, ни что-либо сосчитать нельзя стало. Ну, и пришлось людям обратно числительное на помощь звать. Еле его уговорили обратно вернуться. Но оно доброе было и людям помогло. Да и жизнь снова наладилась. Вот какая важная роль в жизни людей у числительного!