Оперный театр Оперный театр — особый вид, особая форма музыкального театра. Музыка и драма, живопись и пластика стали его неотъемлемой частью. Но есть у оперного театра особые, только ему одному присущие законы, которых не зна...

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Оперный театр Оперный театр — особый вид, особая форма музыкального театра. Музыка и драма, живопись и пластика стали его неотъемлемой частью. Но есть у оперного театра особые, только ему одному присущие законы, которых не знает ни один другой вид театрального искусства. В драматическом театре действие и содержание того, что происходит на сцене, передается прежде всего словом. В балетном театре главное средство выражения жизни на сцене — танец. В оперном театре основным выразительным средством является пение. Сценическое действие в опере развивается по законам музыки, по законам музыкальной драматургии. Музыка в оперном театре — главный выразитель смысла произведения, она ведет и определяет сценическое действие. Конечно, в пении, которым артисты создают художественные образы, присутствует слово. Но, «омузыкаленное» композитором-драматургом, оно приобретает особую эмоциональную окраску, особую музыкальную интонацию. Слово в исполнении певца-актера уже не просто слово, а целая музыкальная фраза, которая поддерживается в оркестре музыкальным сопровождением, мелодией и ритмом, что делает эту фразу значительнее и эмоционально богаче. Так в опере рождается вокальный монолог — ария или музыкальный ансамбль (дуэт, когда поют два певца, квартет или квинтет, когда поют четыре или пять голосов вместе). В оперном театре музыка выражает сокровенные чувства и переживания героя, скрытые подчас за его словами. В опере важно не только то, что поет тот или иной герой оперного спектакля, но и то, как он это поет, какими чувствами он охвачен в тот или иной момент своего сценическогого существования. При создании музыкального образа, характера героя композитор учитывает тот или иной тип голоса певца. Женские голоса разделяются на три главных типа: сопрано — высокий голос, меццо-сопрако — низкий голос и контральто — очень низкий голос. Мужские голоса имеют свое подразделение: тенор — высокий голос, баритон — низкий голос, бас — очень низкий голос. У каждого из этого типа голосов есть свои оттенки. Тенор, например, может быть лирическим, драматическим, сопрано — колоратурным, лирическим, драматическим и т. д. Композитор, прежде чем написать оперу, должен иметь либретто, или литературный сценарий, по которому будет развиваться действие на сцене. Но сущность драматургии в опере остается все же музыкальной потому, что композитор, в отличие от драматурга, сочиняет свое произведение не словами, а музыкой. Задача оперного театра, и прежде в

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