Як розвязати рівняння 1914-(х+271)=914

Математика
Як розвязати рівняння 1914-(х+271)=914
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1914-(х+271)=914 х+271=1914-914 х=1000-271 х= 729
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