Решить уравнение 8x-3+6=6x+4 пожалуста

Алгебра
Решить уравнение 8x-3+6=6x+4 пожалуста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х-6х=3-6+4 2х=-7 х= -7:2 х= -3,5
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