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Найди число пятая часть которого равна7,9
Математика
Найди число пятая часть которого равна7,9
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 1/5=7.9, то 7.9*5=39.5
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