Найдите два натуральных чисел приподставке которых место буквы значение выражни1)+47 делятся на числа 5;2)b-29 делятся на число9.

Математика
Найдите два натуральных чисел приподставке которых место буквы значение выражни1)+47 делятся на числа 5;2)b-29 делятся на число9.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3 2)47 Первое 3+47=50. на 5 делится и будет 10. 47-29=18 и делится на 9 будет 2
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