Проведите реакцию нейтрализации в присутствии лакмуса(или фенолфталеина) Напиш??те полное и сокращенное ионное уравнение реакций. Объясните результаты наблюдений. Нужна реакция кроме H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O
Химия
Проведите реакцию нейтрализации в присутствии лакмуса(или фенолфталеина) Напиш??те полное и сокращенное ионное уравнение реакций. Объясните результаты наблюдений. Нужна реакция кроме H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакцией нейтрализации называется реакция между кислотой и основанием. Раз реакцию нужно проводить в присутствии индикатора (фенолфталенина, например), следовательно реагируют растворы. Значит, берем щелочь: NaOH, KOH. LiOH, Ba(OH)2, добавляем к раствору фенолфталеин, наблюдаем малиновое окрашивание, а затем добавляем раствор кислоты. Окраска исчезает, значит произошла химическая реакция нейтрализации. Уравнение реакции это подтверждает: Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O Ba(заряд 2+) + 2 ОН (заряд -) + 2Н(+) + 2Сl(-) = Ba(2+) + 2Cl(-) + H2O H(+) + OH(-) = H2O
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