Пожалуйста помогите дам 10 баллов 4 класс умоляю прошу :((((((((((
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите дам 10 баллов 4 класс умоляю прошу :((((((((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жеңіл, жұғымды, жылы..........
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