Используя амонимы сочинить сказку
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Используя амонимы сочинить сказку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили-были ключи. Гаечный ключ, скрипичный ключ и ключ от парадной двери. И любили они лук. Гаечный ключ любил лук есть, а остальные из лука стрелять. Скрипичный ключ любил печку топить, а остальные любили топить бумажные кораблики... .
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