Используя амонимы сочинить сказку

Гость: Гость:

Жили-были ключи. Гаечный ключ, скрипичный ключ и ключ от парадной двери. И любили они лук. Гаечный ключ любил лук есть, а остальные из лука стрелять. Скрипичный ключ любил печку топить, а остальные любили топить бумажные кораблики... .