Составить план по корейской народной сказке Ласточка

Литература
Составить план по корейской народной сказке Ласточка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) два брата 2) зерна и ругань 3) птенец и доброта  4) необычное семечко 5) волшебная тыква 6) дом сказка 7) замысел 8) наказание вроде бы так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение по русскому помогите пожалуйста! Сочинение на тему "Началась осень". должно состоять из 17-20 предложений при этом в каждом должен быть...
Ответить
Қазақ тiлi
Ребята помогите надо составить рассказ про художника помогите на казаском языке
Ответить
Другие предметы
Используя амонимы сочинить сказку
Ответить
Математика
Помогите решить найти 3 значения переменной а (а-однозначное натуральное число )при которых выражение 4а+3 кратно 3
Ответить
Русский язык
Звук ветер дыхание берег во всех этих словосочетаниях пропущены прилагательные различающие только приставками восстановив общую часть всех прилагат...
Ответить