Составить план по корейской народной сказке Ласточка
Литература
Составить план по корейской народной сказке Ласточка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) два брата 2) зерна и ругань 3) птенец и доброта 4) необычное семечко 5) волшебная тыква 6) дом сказка 7) замысел 8) наказание вроде бы так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение по русскому помогите пожалуйста! Сочинение на тему "Началась осень". должно состоять из 17-20 предложений при этом в каждом должен быть...
Другие предметы
Математика
Помогите решить найти 3 значения переменной а (а-однозначное натуральное число )при которых выражение 4а+3 кратно 3