Ребята помогите надо составить рассказ про художника помогите на казаском языке
Қазақ тiлi
Ребята помогите надо составить рассказ про художника помогите на казаском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арада келешекте мен ша кәсіпке стать суретшіменқалаймын.Себебі маған сурет салу ұна- және бас меніңсол жөн алады.Мен ранего балалықтан деген суретсаламын.Мектепте мұғалімнің алғы сыныптарында меніүшін менің әдемі әлеміштерімді мақтады.Сол себептенмен ара келешек стать суретшімен қалаймын
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