1. Есть 5 домов каждый разного цвета. 2. В каждом доме живет по одному человеку отличной друг от друга национальности. 3. Каждый жилец пьет только один определенный напиток, курит определенную марку сигарет и держит опреде...

Алгебра

1. Есть 5 домов каждый разного цвета. 2. В каждом доме живет по одному человеку отличной друг от друга национальности. 3. Каждый жилец пьет только один определенный напиток, курит определенную марку сигарет и держит определенное животное. 4. Никто из 5 человек не пьет одинаковые с другими напитки, не курит одинаковые сигареты и не держит одинаковое животное.

Автор: Гость