Помогите написать текст про своего друга на казахском и с переводом

Гость: Гость:

Менде дос бар.Ол он екі жаста. Оның көзі қоңыр.Шашы қара.Оның мінезі өте жақсы.Ол орта бойлы.Мен оны өте жақсы көремін! перевод: у меня есть друг. ему 12 лет. его глаза коричневые.волосы чёрные.его характер очень хороший.она среднего роста.я её очень сильно люблю!