Помогите написать текст про своего друга на казахском и с переводом
Қазақ тiлi
Помогите написать текст про своего друга на казахском и с переводом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менде дос бар.Ол он екі жаста. Оның көзі қоңыр.Шашы қара.Оның мінезі өте жақсы.Ол орта бойлы.Мен оны өте жақсы көремін! перевод: у меня есть друг. ему 12 лет. его глаза коричневые.волосы чёрные.его характер очень хороший.она среднего роста.я её очень сильно люблю!
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