Логарифмы помогите срочно

Математика
Логарифмы помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=3(по свойству логарифмов)даже по определению
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