Каким членом предложения являются глаголы в неопределённой форме в следующих предложениях? 1. Жить - значит бороться; 2. Вы приходите к нам обедать. 3. Гриша стал усердно готовиться к вступительным экзаменам;4. У него привычка...
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Каким членом предложения являются глаголы в неопределённой форме в следующих предложениях? 1. Жить - значит бороться; 2. Вы приходите к нам обедать. 3. Гриша стал усердно готовиться к вступительным экзаменам;4. У него привычка постукивать пальцами, когда задумывается;5. В музыкальной школе Аня учится играть на арфе;6. Брат пробовал решить задачу самостоятельно, но, не сумев ее одолеть, попросил меня помочь ему справиться с ней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех предложениях глаголы сказуемые в какой форме они бы не стояли
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