У брата и сестры вместе 28 открыток. Сестра отдала брату 4 открытки , и открыток у ни?? стало поровну. Сколько открыток у каждого из них сначала?.

Математика

У брата и сестры вместе 28 открыток. Сестра отдала брату 4 открытки , и открыток у ни?? стало поровну. Сколько открыток у каждого из них сначала?.

Автор: Гость