У брата и сестры вместе 28 открыток. Сестра отдала брату 4 открытки , и открыток у ни?? стало поровну. Сколько открыток у каждого из них сначала?.
Математика
У брата и сестры вместе 28 открыток. Сестра отдала брату 4 открытки , и открыток у ни?? стало поровну. Сколько открыток у каждого из них сначала?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У брата х у сестры х+4 всего 28 х+х+4=28 2х+4=28 2х=28-4 2х=24 х=12 ответ у брата 12, у сестры 16
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