1После интересной прогулки дети вовращались прежней дорогой вдоль ручья.2 Все люб??вались чудесным закатом.3 Юные шахматисты города участвуют в турнире. Подчеркнуть непроизносимые согласные

Гость: Гость:

Тут присутствует орфограмма непроизносиные согласные - то есть в словах интересной, чудесным, участвуют сами согласные отсутствуют, но есть соблазн их написать. Интересной - подчеркнуть сн. Чудесным - подчеркнуть сн. Участвуют - подчеркнуть ств.