1После интересной прогулки дети вовращались прежней дорогой вдоль ручья.2 Все люб??вались чудесным закатом.3 Юные шахматисты города участвуют в турнире. Подчеркнуть непроизносимые согласные
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1После интересной прогулки дети вовращались прежней дорогой вдоль ручья.2 Все люб??вались чудесным закатом.3 Юные шахматисты города участвуют в турнире. Подчеркнуть непроизносимые согласные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут присутствует орфограмма непроизносиные согласные - то есть в словах интересной, чудесным, участвуют сами согласные отсутствуют, но есть соблазн их написать. Интересной - подчеркнуть сн. Чудесным - подчеркнуть сн. Участвуют - подчеркнуть ств.
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