Какoе из веществ не существует в природе, а производится людьми? малахит лёд натри?? мел
Химия
Какoе из веществ не существует в природе, а производится людьми? малахит лёд натри?? мел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мел производится людьми
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