Сочинение на казахском языке. Моя любимая сказка. Сказка должна быть казахской. Объем 10-12 Предложений Заранее спасибо
Қазақ тiлi
Сочинение на казахском языке. Моя любимая сказка. Сказка должна быть казахской. Объем 10-12 Предложений Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің сүйікті ертегім! Мен əр түрлі ертегілер оқимын. Бірақ ол ертегілердің ішінен маған бір ертегі қатты ұнады. Ол ертегіні мен күнде оқи бергім келеді. Осы өмірдеге барлық адам ертегі оқиды. Жəне барлық адамның өзі ұнататын бір ертегісі болады. Ертегі деген -адамның ойынан шығарылатын фонтастика. Ол фонтастикалық жолмен жасалады. Кішкентай балалардың кобісі ертегі жаксы кореді. Оларға ата-аналары ертегіні көбінесе ұйықтайтын кезде оқиды. Ертегі оқыған адамның миына пайдалы. Əсіресе кішкентай балалар. Олардың милары тез дамитын болады.
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