Сочинение на казахском языке. Моя любимая сказка. Сказка должна быть казахской. Объем 10-12 Предложений Заранее спасибо

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Сочинение на казахском языке. Моя любимая сказка. Сказка должна быть казахской. Объем 10-12 Предложений Заранее спасибо

Автор: Гость