Помогите! напиши защиту проекта "Секреты воздуха" по плану 1) Тема 2) Цель проекта Только это а дальше я сама!) Зарание спасибо!)

Окружающий мир
Помогите! напиши защиту проекта "Секреты воздуха" по плану 1) Тема 2) Цель проекта Только это а дальше я сама!) Зарание спасибо!)
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Ответ(ы):
Гость:
Секреты воздуха цель моего проекта раскрыть все тайны воздуха
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