Помогите! напиши защиту проекта "Секреты воздуха" по плану 1) Тема 2) Цель проекта Только это а дальше я сама!) Зарание спасибо!)

Окружающий мир

Помогите! напиши защиту проекта "Секреты воздуха" по плану 1) Тема 2) Цель проекта Только это а дальше я сама!) Зарание спасибо!)

Автор: Гость