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Помогите номер 1-2 3 клас
Математика
Помогите номер 1-2 3 клас
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+x=25 x=25-12 37-y=30 y=37-30 y=7
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