Придумать 3 вопроса и 3 ответа о себе на англ.языке.Помогите,пожалуйста!!!!!
Английский язык
Придумать 3 вопроса и 3 ответа о себе на англ.языке.Помогите,пожалуйста!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I am a girl? Yes, I am,I am a girl I can fly?No, I cant, I can't fly l do like butter? Yes,I do,I like butter
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