Помогите номер 1 2 3

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Помогите номер 1 2 3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. нитка - нить, Андрей - Андрюша, сеть - сетка, лошадь - лошадка, снег - снежинка 2. Дп - деревне, Р.п - дачи, Т.п - сиренью, П.п - на стуле, Д.п - смелости, Т.п - сторожкой, П.п - о ржи 3. распустились у сирени (3 скл, Р.п), рисовал на бумаге (1скл. П.п), сидят в ракете (1 скл, П.п), растет в огороде (2 скл, П.п), подошли к ели (3 скл, Дп), пролетел через лес (2 скл, В.п)
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