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Помогите... Номер 60. 2)
Математика
Помогите... Номер 60. 2)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60.2)150-50=100 м/мин скорость сближения 600:100= через 6 минут оса догонит шмеля
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