Кто зарегистрировал электромагнитные волны?
Физика
Кто зарегистрировал электромагнитные волны?
Ответ(ы):
Гость:
Генрих Рудольф Герц - Немецкий физик. Джеймс Клерк Максвелл - Британский учёный. Физик, математик и механик.
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