Кто зарегистрировал электромагнитные волны?

Физика
Кто зарегистрировал электромагнитные волны?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Генрих Рудольф Герц - Немецкий физик. Джеймс Клерк Максвелл - Британский учёный. Физик, математик и механик. 
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