Помогите плиз решить T=202k t°F-? t°c-?
Физика
Помогите плиз решить T=202k t°F-? t°c-?
Ответ(ы):
Гость:
1 гр Цельсия равен 273 К F=1.8*C+32 202-273=-71 С 1.8*(-71)+32=-96.07 F
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