Проверочное слово к слову топорщится,надо проверить 1 гласную(тоесть букву о перв??ю)пишется знаю как,а вот объяснить не знаю,помогите пожалуйста!
Русский язык
Проверочное слово к слову топорщится,надо проверить 1 гласную(тоесть букву о перв??ю)пишется знаю как,а вот объяснить не знаю,помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Это словарное слово. Надо просто запомнить.
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