Проверочное слово к слову топорщится,надо проверить 1 гласную(тоесть букву о перв??ю)пишется знаю как,а вот объяснить не знаю,помогите пожалуйста!

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Проверочное слово к слову топорщится,надо проверить 1 гласную(тоесть букву о перв??ю)пишется знаю как,а вот объяснить не знаю,помогите пожалуйста!

Автор: Гость