Эссе про отношение в семье

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Все говорят, что молодость, вероятно, самое лучшее время нашей жизни. Молодость - это любовь, дружба, романтика, новые открытия и т.д. Но это также самое трудное время для принятия очень важныхрешений, которые повлияют на всю нашу жизнь. Наше время не простое даже для взрослых, не говоря уже и о подростках, которые должны найти свое место в обществе, (а это очень сложно). Именно поэтому родители должны помогать своим детям решать трудные вопросы, а дети должны быть хорошим и положительным примером для них, показывая, как важно относиться к другим людям с уважением. Я думаю, что все это может действительно помочь построить хорошие отношения между родителями и детьми.Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любить, понимать друг друга, заботиться о близких, прощать обиды, уважать старших. Родные всегда окажут поддержку в трудную минуту, помогут словом и делом. Любящие тебя люди обязательно порадуются твоим успехам и достижениям, и даже разделят с тобой горечь неудач, а ведь это так необходимо: знать, что ты не один. Семья – это особый коллектив, играющий в воспитании ребенка важнейшую роль. Ребенок в течение значительной части своей жизни находится в окружении семьи. В процессе общения с матерью, отцом, братьями, сестрами и другими родственниками у ребенка с первых дней жизни начинает формироваться структура личности. Он видит, как родители относятся к нему, друг к другу, к окружающим, и на основе этого у ребенка складывается свое ощущение мира, своя система отношений. Как говорил В. А. Сухомлинский: “Главный смысл и цель семейной жизни - воспитание детей; главная школа воспитания детей - взаимоотношения мужа и жены, отца и матери”. Ребенок словно калька: он подсознательно запоминает модель отношений в семье родителей, и через много лет воспроизводит её при формировании своей семьи. Но ведь все семьи бывают совершенно разные, например, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, где часты конфликты между родителями, т.е сколько семей, столько и вариантов воспитания личности. Кроме того, человек вообще может не стать личностью, если у него будут отсутствовать собственные мнения и убеждения. И в данном случае это тоже зависит от семьи. А ведь есть дети, от которых вообще отказались родители. Их воспитанием занимается детский дом. Но разве воспитатель детского дома может дать ребенку заботу и внимание в том количестве, в котором он получил бы её в полноценной семье? Конечно, нет. И это откладывает свой отпечаток на развитии личности ребенка. Людям, выросшим в детских домах, бывает сложно устроиться в жизни и создать свою семью. И для того, чтобы таких несчастных детей в нашем мире стало меньше, нужно с умом и ответственностью подходить к созданию семьи, ведь создание семьи – это важнейший этап в жизни каждого человека. И чтобы с успехом пройти этот этап и образовать здоровую и крепкую семью, нужно уметь нести ответственность за себя и свои поступки.