Пусть a,b,c и d некоторые числа ,причем а больше b, с меньше b и с больше d сравните числ?? а и с , b и d

Алгебра

Пусть a,b,c и d некоторые числа ,причем а больше b, с меньше b и с больше d сравните числ?? а и с , b и d

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