Пусть a,b,c и d некоторые числа ,причем а больше b, с меньше b и с больше d сравните числ?? а и с , b и d
Алгебра
Пусть a,b,c и d некоторые числа ,причем а больше b, с меньше b и с больше d сравните числ?? а и с , b и d
Ответ(ы):
Гость:
Пусть а больше б,с меньше б и с больше д. d <c<b<a
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